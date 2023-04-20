Аппарат Якутской гордумы принял участие в неделе, посвященной Дню донора

Сегодня в стране отмечается важный день — Национальный день донора крови в России и по доброй традиции сотрудники аппарата Якутской городской Думы во главе с председателем Альбертом Семеновым посетили Станцию переливания крови Республики Саха (Якутия) и сдали кровь.

«Это своего рода напоминание всем нам о том, что в современном мире важна доброта и забота. И особенно важно знать, что в сложной жизненной ситуации, у тебя всегда есть возможность рассчитывать на помощь неравнодушных людей, которые сдали кровь», — сообщил Председатель Якутской городской Думы.

А также Альберт Семенов высказал уверенность в том, что доброе дело, которое может совершить каждый человек, у которого нет противопоказаний для сдачи крови, принесёт много пользы и спасет чью-то жизнь. И предложил присоединиться к акции.

Руководитель Аппарата Якутской городской Думы Туйаара Илларионова сообщила, что это не первая акция, в которой коллектив принимает участие.

«Уже не первый созыв мы с коллегами принимаем участие в акции. В этом созыве – пятый раз посещаем Станцию переливания крови. Думаю, что такое важное и нужное для всех нас начинание послужит для других коллективов примером», — отметила Туйаара Иннокентьевна.

Для того, чтобы присоединиться к акции и сдать кровь, необходимо обратиться в Станцию переливания крови по адресу: город Якутск, улица Петра Алексеева, 87. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт и СНИЛС, а также свежие данные флюорографии.