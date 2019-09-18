АПК станет драйвером развития Томской области при поддержке РСХБ

Инвестиционный потенциал АПК Томской области стал одной из тем встречи заместителя Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Павла Маркова с вице-губернатором региона Игорем Шатурным.

Павел Марков обозначил наиболее важные направления развития АПК Томской области, которые в то же время являются наиболее привлекательными для инвестиций.

«В большей части страны успешно реализован потенциал импортозамещения. В Западно-Сибирском экономическом районе, в том числе и в Томской области, еще сохраняется неудовлетворенный внутренний спрос на ряд базовых товаров: свинину, овощи закрытого грунта и особенно молокосырье. По оценке РСХБ, наращивание производственных мощностей именно по этим направлениям обладает наибольшей инвестиционной привлекательностью. Мы готовы усиливать взаимодействие по всестороннему развитию АПК Томской области», – сказал Марков.

Банк предоставляет услуги в области с 2005 года. Томский региональный филиал активно поддерживает сельхозтоваропроизводителей региона, в частности за счет активного участия Банка в реализации государственных программ, а также предлагает весь спектр банковских услуг, включая новые продукты и сервисы. За время работы РСХБ вложил в экономику области 46,3 млрд рублей, в том числе – 27,5 млрд рублей в АПК.