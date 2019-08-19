Апелляция по мере пресечения Татьяне Самсоновой рассмотрена в обстановке глубочайшей секретности

Сегодня, 19 августа в Верховном Суде Республики Саха (Якутия) рассмотрена апелляция по мере пресечения Татьяне САМСОНОВОЙ, директору «Утум-Дизайн», которая проходит вместе с вице-мэром города Якутска Василием ГОГОЛЕВЫМ и генеральным директором группы компаний «Утум +» Георгием КАРАМЗИНЫМ в резонансном деле. По версии следствия, вице-мэр вымогал взятку в 114 миллионов рублей имуществом. А Самсонова и Карамзин, по версии следствия, ему в этом способствовали.

Напомним, что в начале июня все трое были задержаны. Следствие настаивало на одинаковой мере пресечения всем троим – содержание под стражей. 8 июня Якутский городской суд определил меру пресечения: Гоголеву и Карамзину – содержание под стражей на два месяца, Самсоновой – домашний арест на такой же срок. Дело рассматривал судья Дмитрий ПЕТРАКОВ.

30 июля решением Якутского городского суда Гоголев и Карамзин были перевели на домашний арест. Дело рассматривал судья ГОРОХОВ.

В тот же день Якутский городской суд не поддержал позицию следствия о переводе Татьяны Самсоновой на содержание под стражей до 6 ноября и позицию защиты об отпуске под личное поручительство.

Следователь тогда упирал на то, что Самсонова нарушила режим домашнего ареста: разговаривала по телефону дочери. Так же следователь заявил, что у подследственной есть связи в органах муниципальной и республиканской власти и она может оказать давление.

Адвокат подследственной просил отпустить ее под личное поручительство журналиста Яны Угаровой и общественного деятеля Сарданы Павловой из «Опоры России». Как отметили поручители — криминала в телефонных разговорах не было.

И следствие, и защита тогда заявили, что подадут апелляцию по мере пресечения в отношении Самсоновой.

По истечении срока домашнего ареста – 6 августа, следователь сам принял решение о продлении этой меры пресечения в отношении Самсоновой.

И вот сегодня, 19 августа в Верховном Суде Якутии в обстановке глубочайшей секретности была рассмотрена апелляция по мере пресечения Татьяне Самсоновой. Дело рассматривала судья Анжела СТРЕКАЛОВСКАЯ. Прошло оно фактически за закрытыми дверями. Не было ни группы поддержки, ни журналистов. Оно и понятно, ведь в списке дел, назначенных на сегодня, эта апелляция не значится. На двери кабинета судьи был вывешен знак, запрещающий фото- и видеосъемку. На рассмотрении дела не подошел следователь БЕЛЯВИН.

Рассмотрев документы по апелляции, вникнув во все обстоятельства дела, судья Анжела Стрекаловская приняла решение оставить без изменения решение, вынесенное Якутским городским судом 30 июля.

Таким образом, Татьяна Самсонова остается под домашним арестом, решение по которому было принято следователем.

Документы по апелляции по мере пресечения в отношении вице-мэра Василия Гоголева и бизнесмена Георгия Карамзина еще не поступили в Верховный Суд республики.

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