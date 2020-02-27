Апелляция отменила оправдательный приговор главе Чурапчинского улуса

Сегодня, 27 февраля судебная коллегия Верховного суда Якутии удовлетворила апелляционное представление помощника прокурора Чурапчинского улуса и отменила оправдательный приговор Андрею НОГОВИЦЫНУ, сообщает Sakhaday.

Напомним, что 19 декабря 2019 года Андрей Ноговицын был оправдан в связи с отсутствием состава преступления в его действиях. Оправдательный приговор был провозглашен Мегино-Кангаласским районным судом.

Ранее сообщалось, что Андрей Ноговицын незаконно поручил подконтрольному ему директору Чурапчинского учебно-производственного комбината оплатить из бюджетных средств покупку строительных материалов, которые глава приобрел для личных нужд. Во исполнение его поручения в феврале 2018 года деньги со счета учреждения были перечислены поставщику.

Сторону обвинения в суде сегодня представили помощники прокурора ДОКТОРОВА и ПОСТНИКОВА. Они сообщили, что Мегино-Кангаласский районный суд вынес незаконное, необоснованное решение по делу главы Чурапчинского улуса.

При этом, представитель потерпевшей стороны ХАМПОДОЕВ отказался поддерживать апелляционное представление прокурора. Он сказал, что в суде допрошены 15 свидетелей, их показания изучены внимательно. Он выразил сомнение в доказательствах, представленных следствием, и заявил, что считает приговор объективным, справедливым, не согласен с апелляционным представлением.

Адвокаты МЕСТНИКОВА и ПЛАТОНОВ выступили в пользу своего подзащитного. Так же, как и четыре общественных защитника Ноговицына.

Судебная коллегия выслушала все стороны и постановила отменить оправдательный приговор главе Чурапчинского улуса Андрею Ноговицыну. Дело направлено на новое рассмотрение в ином составе суда.

Пока суд да дело, Андрей Ноговицын работает главой администрации Чурапчинского улуса.

Подробности: https://sakhaday.ru/news/sdelal-nevozmozhnoe-vozmozhnym-podrobnosti-sudebnogo-zasedaniya-po-delu-glavy-churapchinskogo-ulusa?from=timeline