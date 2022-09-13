Апелляционная жалоба на приговор Сусанны Рожиной не поступала в Верховный суд Якутии

Апелляционная жалоба на приговор блогера Сусанны Рожиной не поступала в Верховный суд Якутии, сообщает осведомленный источник из ВС. Информация, распространяемая в СМИ и соцсетях является фейком — передает телеграм-канал PRyanaya Якутия.

Вчера приговор вступил в законную силу.

Напомним, что 26 августа Рожину приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В ВС Якутии подтвердили, что апелляционная жалоба на приговор Сусанны Рожиной еще не поступала — сообщает телеграм-канал SakhaDay.

Но дело в том, что апелляционная жалоба сначала поступает в Горсуд. Она туда поступила. Защитникам Рожиной был дан срок до 15.09. устранить замечания.