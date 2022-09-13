13.09.2022
14:53
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Судебная хроника
Апелляционная жалоба на приговор Сусанны Рожиной не поступала в Верховный суд Якутии
Апелляционная жалоба на приговор блогера Сусанны Рожиной не поступала в Верховный суд Якутии, сообщает осведомленный источник из ВС. Информация, распространяемая в СМИ и соцсетях является фейком — передает телеграм-канал PRyanaya Якутия.
Вчера приговор вступил в законную силу.
Напомним, что 26 августа Рожину приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
В ВС Якутии подтвердили, что апелляционная жалоба на приговор Сусанны Рожиной еще не поступала — сообщает телеграм-канал SakhaDay.
Но дело в том, что апелляционная жалоба сначала поступает в Горсуд. Она туда поступила. Защитникам Рожиной был дан срок до 15.09. устранить замечания.
#Апелляционная жалоба на приговор Сусанны Рожиной не поступала в Верховный суд Якутии#республика саха (якутия)#сусанна рожина#Якутия
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