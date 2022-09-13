Апелляционная жалоба на приговор блогера Сусанны Рожиной будет рассмотрена в Верховном суде Якутии



Для этого защита до 15 сентября должна устранить недостатки.

В Якутский горсуд 7 сентября была подана апелляционная жалоба на приговор блогера Сусанны Рожиной, которую ранее осудили на 4,5 года в колонии общего режима, об этом пишет Комсомольская Правда в Якутии-KP.RU

Фото: соцсети Сусанны Рожиной



До 15 сентября защите необходимо устранить недостатки, после чего жалоба будет направлена в апелляционную коллегию Верховного суда Якутии для пересмотра приговора.

9 февраля 2022 года в гостинице «Азимут» блогера Сусанну Рожину задержали сотрудники ФСБ во время передачи денег, которые она вымогала у директора агентства недвижимости РЦНиК Гульнары Уваровой.

Как выяснилось, блогер со своим подельником Ринат Абсалихов требовала 100 миллионов рублей у предпринимательницы, пообещав ей беспроблемное будущее и «крышевание» со стороны правоохранительных органов. В итоге женщины договорились о 50 миллионах рублей, которые вымогателям не суждено было увидеть.

Уголовное дело вызвало общественный резонанс и стало самым громким в 2022 году. В своем последнем слове женщина полностью согласилась с предъявленными обвинениями и выразила готовность понести назначенное судом наказание.

Дело было рассмотрено в особом порядке ввиду полного признания вины и сотрудничества со следствием. 26 августа Рожину приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее гособвинение настаивало на наказании в виде восьми лет заключения в колонии общего режима. Судья Алексей Сараев также наложил арест на имущество до возмещения ущерба по делу о мошенничестве.