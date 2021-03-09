АО «Якутдорстрой» проводит противопаводковые мероприятия

В столице ведутся противопаводковые мероприятия – АО «Якутдорстрой» проводит углубление водоотводных труб по ул. Рыдзинского-Пекарского, ул. Тимирязева-Л. Чайкиной, вывоз снега и грунта с лотков по ул. Ильменская и ул. Парковая.

Сегодня, 9 марта дорожники и спецтехника АО «Якутдорстрой» убирают и вывозят снег по ул. Ойунского (с моста), ул. Петра Алексеева, ул. Можайского, ул. Уустаах Избекова, ул. Мерзлотная, с территории Ледового дворца «Эллэй Боотур» по ул. Лермонтова, с тротуаров по ул. Лермонтова, ул. Петра Алексеева, ул. Ботурусская.

В работах задействованы три мини-погрузчика «Бобкэт», фронтальный погрузчик, снегопогрузчик «ТКМ 237-02», трактор «Беларусь», 15 автомашин КАМАЗ, 11 дорожных рабочих.

Уборка и подготовка к вывозу снега идет на мемориальном комплексе «Солдат Туймаады», тротуарах ул. Кирова — ул. Аржакова от ТЦ «Силуэт» до ул. Лермонтова.

На улицах проводятся противогололедные мероприятия, механическая подсыпка речным песком с использованием 8 поливомоечных автомашин КО-806 ПМ.

Также силами АО «Якутдорстрой» проводится санитарная очистка урн, задействованы две автомашины КАМАЗ и 4 дорожных рабочих.

На работах по содержанию автобусных остановок заняты одна автомашина КАМАЗ и два дорожных рабочих.