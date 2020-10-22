АО «Водоканал»: За самовольное подключение будет взыскиваться ущерб

АО «Водоканал» регулярно проводит работу по выявлению незаконных присоединений к сетям холодного водоснабжения. На сегодняшний день выявлено более 50 таких фактов, по некоторым из них имеется судебная практика по взысканию значительных сумм за незаконное присоединение к сетям холодного водоснабжения.

Ущерб считается по пропускной способности диаметра трубы со дня последней контрольной проверки, но не более 3 лет и при подсчетах может достигать сотен тысяч, а то и нескольких миллионов рублей (п.16 Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 N 776 “Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод”).

Чтобы избежать проблем и выплат такого ущерба, можно обратиться к акционерному обществу «Водоканал» для получения разрешительных документов и заключения договора, в этом случае санкция, в виде выставления счетов по пропускной способности за незаконное подключение не будет применяться.

Для этого необходимо направить заявление в адрес АО «Водоканал» по электронной почте yvdk@mail.ru. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте https://vodokanal-ykt.ru/podklyuchenie-k-setyam/. При наличии информации просим сообщить о фактах несанкционированного подключения в диспетчерскую службу водоснабжения по тел. 44-91-54.