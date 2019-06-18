АО «Водоканал» восполняет биоресурсы якутских рек

Впервые в своей истории АО «Водоканал» включилось в работу по сохранению биоресурсов рек Якутии. На минувшей неделе, 15 июня, усилиями предприятия совместно с ООО «Акваресурс» почти 115 тысяч мальков пеляди поселились в реке Аанньях, левом притоке реки Ахтаранда, протекающей в Мирнинском районе.

Работа по восполнению рыбных запасов якутских рек связана со строительством новых водозаборных сооружений АО «Водоканал» мощностью 110 000 м3/сутки в Якутске. При проектировании объекта была проведена оценка его воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания. Исследования показали, что вред, нанесенный природе за время строительства водозабора, эквивалентен 184 кг водных биологических ресурсов. Научно-исследовательская организация, проводившая экспертизу, рекомендовала компенсировать этот ущерб выпуском молоди пеляди.



Для выполнения этих рекомендаций АО «Водоканал» в марте нынешнего года создал дочернюю компанию ООО «Акваресурс». Ее основная задача – выращивание мальков для восполнения ущерба водным биоресурсам от строительства и эксплуатации водозаборных сооружений АО «Водоканал».

Выпустив первую партию мальков пеляди, предприятие начало системную работу по восполнению природного ущерба. Продлится она минимум 50 следующих лет – весь проектный срок эксплуатации водозаборных сооружений «Водоканала». А значит, рыбы в реках Якутии меньше не станет.