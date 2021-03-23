Водоканал: с 1 апреля изменится оплата за водоотведение для юрлиц

С 3 июня 2020 года вступило в силу постановление правительства РФ от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод, и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации».

Согласно постановлению для всех объектов юридических лиц, среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которых составляет менее 30 кубометров в сутки, начисление за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения будет рассчитываться как произведение трех показателей – коэффициента компенсации, который равен 0,5 тарифа на водоотведение и объема сточных вод, отведенных с объекта, который определен по показаниям прибора учета либо в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения или иными способами, предусмотренными Правилами.

П = 0,5 x Т x Qпр1,

где: Т – тариф на водоотведение; Qпр1 – объем сточных вод, отведенных с объекта абонента; П – сумма начислений за негативное воздействие.

По новым правилам рассчитывать стоимость услуг АО «Водоканал» начнет с 1 апреля 2021 года. Средства, полученные за данные начисления, будут использоваться целевым образом в качестве источника финансирования на выполнение мероприятий, связанных с ремонтом, реконструкцией или строительством объектов централизованных систем водоотведения, а также в качестве средств, привлекаемых на реализацию производственной и (или) инвестиционной программ.

Кроме того, с 1 января 2022 года планируется изменение расчета платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов.

От начислений освобождаются ТСЖ, УК, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, собственниками и (или) пользователями жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов.