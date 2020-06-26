АО «Водоканал»: Работаем по вывозу и утилизации ЖБО

С 2019 года АО «Водоканал» оказывает услуги по вывозу и утилизации жидких бытовых отходов для населения и юридических лиц, находящихся в г.Якутске.

Вывоз осуществляется собственным специализированным автотранспортом с объемом цистерны 12 м3, год выпуска спецтехники 2018г.

Цена услуги: при объеме до 6 м3 – 1200 рублей за выезд автотранспорта, при объеме свыше 6 м3 – 1800 рублей, для физических лиц.

Для юридических лиц цена договорная от 1800 рублей за выезд. Заключаем договора.

Принимаем оплату наличными и банковскими картами, предоставляем чеки.

Заказы принимаются по телефону диспетчерской: +7 984 106 08 00 с 10-00 до 22-00 часов.

По вопросам заключения договоров с юридическими лицами на вывоз сточных вод обращаться по адресу: г.Якутск, ул.Богдана Чижика, д.19, здание №2, каб. №31, телефон 507-240.