АО «Водоканал» поздравляет с праздником Весны и Труда!

Дорогие коллеги, жители и гости Республики Саха (Якутия)!

От имени всего коллектива АО «Водоканал» и от себя лично поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Ежегодно, 1 мая мы поздравляем и чествуем трудовые коллективы, радуемся их достижениям и чествуем ветеранов труда. Первомайское торжество ежегодно показывает нашу сплоченность, символизируя мир и созидание, добро и справедливость, солидарность и уважение друг к другу! А желание и умение работать, настрой на добрые дела являются главным залогом успеха!

Мы уже давно привыкли отмечать этот праздник на центральных улицах города, но в прошлом году, как и в этом, мы вынуждены отказаться от торжественного шествия. Тем не менее, рабочие процессы не останавливаются ни на секунду, особенно в такой жизнеобеспечивающей организации, как Водоканал. Наши работники трудятся и днем и ночью, и в праздники и в выходные, и именно на таких трудолюбивых гражданах держится и развивается весь мир.

С праздником Весны и Труда! Пусть тепло, наступившее в эти первые дни майских праздников, подарит радость в душе, бодрое настроение и веру в успех любых начинаний! Крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья и благополучия!

Генеральный директор

АО «Водоканал»

А.А. Кырджагасов