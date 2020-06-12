АО «Водоканал» поздравляет с Днем России

Уважаемые земляки! Дорогие друзья!

Сегодня мы отмечаем знаменательный для нашей страны праздник – День России. В этот день 30 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете. И этот день стал датой рождения новой, современной России – страны, опирающейся на свою тысячелетнюю историю, великие достижения и победы, творцами которых был, есть и будет ее многонациональный народ.

Одно из почетных мест в составе нашего государства по праву занимает Якутия – крупнейший субъект Российской Федерации, богатейшая кладовая нашей страны, где живут и трудятся на благо нашего Отечества сильные и талантливые люди. И представить Россию без Республики Саха (Якутия) сегодня просто невозможно.

Мы носим высокое звание граждан Российской Федерации. Это великая честь и большая ответственность. Потому, что именно от нас с вами, от нашего труда и чистоты помыслов зависит настоящее и будущее нашего многонационального государства.

Дорогие друзья, от себя лично и от всего коллектива АО «Водоканал» в этот светлый день желаю каждому из нас всегда ощущать себя частью великой и могучей страны. Страны, где живут счастливые, сильные, свободные, востребованные и уважаемые люди. Гордиться и дорожить тем, что все мы – граждане России. От всей души желаю здоровья и счастья, процветания и благополучия, всем вам, вашим родным и близким.

С праздником всех нас!

Генеральный директор АО «Водоканал»

заместитель председателя Якутской Городской Думы

А. А. Кырджагасов