«Водоканал» поздравляет с Днем республики

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени АО «Водоканал» и от себя лично поздравляю вас с главным государственным праздником Якутии – Днем образования Республики Саха (Якутия).

Сегодня ровно один год остается до столетия образования Якутской автономной республики. Празднование этой даты станет крупнейшим национальным, духовным и политическим событием. Уже почти век Якутия остается суверенным регионом и в составе СССР и в составе Российской Федерации, могущество которой заключается в силе ee народов и регионов. Якутия – мощный, динамично развивающийся и очень современный, несмотря на свою отдаленность, регион. Своими успехами и достижениями республика обязана многим поколениям граждан, проживавших и проживающих здесь. Особенно важно, что мы смогли сохранить наши главные ценности – культуру, духовность, национальную самобытность.

Акционерное общество «Водоканал» в этом году отмечает свое 80-летие и нам отрадно, что большую часть своей истории мы разделили со всей республикой. Ведь развитие жилищно-коммунального хозяйства, а особенно таких важнейших её составляющих как водоснабжение и водоотведение, несомненно отражается в становлении всего региона. Планы Водоканала простираются вплоть до 2030-х годов. И поэтому, оглядываясь назад в прошлое, мы ностальгируем по ушедшим временам, и при этом с уверенностью шагаем в будущее.

В этот праздничный день, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия! Пусть Ваши добрые дела и начинания способствуют благополучию и процветанию родного города, республики и всей страны!

Генеральный директор АО «Водоканал»,

заместитель председателя Якутской Городской Думы

А. А. Кырджагасов