01.06.2020
17:10
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Экономика

АО «Водоканал» оказывает услуги по вывозу ЖБО

Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется собственным транспортом с цистерной объемом 12 куб. м.

         Цена услуги для физических лиц:                              

1200 рублей при объеме до 6 куб. м.

1800 рублей за объем больше 6 куб. м.

         Для юридических лиц цена договорная от 1800 рублей за выезд.

Оплата наличным и безналичным расчетом, предоставляются чеки. 

Заказы принимаются по телефону диспетчерской +7 984 106 08 00 (заявку также можно оставить через месенджер WhatsApp) с 10:00 до 22:00 без выходных.

По вопросам заключения договоров с юридическими лицами обращаться по адресу: г. Якутск, ул. Богдана Чижика, д. 19, здание №2, каб. №31, телефон 507-240.

Фото: Пресс-служба АО "Водоканал"
Источник: Пресс-служба АО "Водоканал"
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