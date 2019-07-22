АО «Водоканал» оказывает услуги по вывозу ЖБО

Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется собственным транспортом с цистерной объемом 12 куб. м. Цена услуги для физических лиц: 200 рублей за 1 куб. м. при объеме до 6 куб. м. 1800 рублей за объем больше 6 куб. м. Для юридических лиц цена договорная от 1800 рублей за выезд. Оплата наличным и безналичным расчетом, предоставляются чеки. Заказы принимаются по телефону диспетчерской +7 984 106 08 00 с 10:00 до 22:00 без выходных. По вопросам заключения договоров на вывоз сточных вод обращаться по адресу: г.Якутск, ул.Богдана Чижика, д.19, здание №2, каб. №30, телефон 8964-418-87-77. Источник: На правах рекламы.

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