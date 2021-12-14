14.12.2021
18:02
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Якутск

АО «Водоканал» ограничивает должникам услуги водоотведения

Для точечного ограничения применяется устройство блокировки выпуска канализации квартиры должника. Доступ в жилое помещение при этом не требуется, оборудование для блокировки спускается по системе водоотведения с крыши или техпомещения. Уведомление об ограничении должники получают за 20 дней. Если долг не уплачен в этот период, специалисты начинают производить блокировку.

Фото: пресс-служба АО "Водоканал", г. Якутск
Источник: пресс-служба АО "Водоканал", г. Якутск
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