АО Теплоэнергия обращается к собственникам квартир по адресу: Марха, ул. Заводская, дом 20/1

Уважаемые собственники квартир жилого дома по адресу: г. Якутск, мкр. Марха, ул. Заводская, дом 20/1!

АО «Теплоэнергия», уведомляет, что в соответствии с Федеральным Законом №59-ФЗ от 03 апреля 2018 года «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, и по решению общего собрания собственников жилых помещений, многоквартирный дом по адресу: г. Якутск, мкр. Марха, ул. Заводская, дом 20/1 переходит на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией, в связи с чем оплату за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение из открытой системы теплоснабжения следует вносить напрямую ресурсоснабжающей организации (АО «Теплоэнергия»).

Собственникам квартир данного дома и нанимателям, проживающим по договору социального найма (ордеру), необходимо заключить договоры на поставку тепловой энергии в горячей воде, и на горячую воду из открытой системы теплоснабжения с АО «Теплоэнергия».

Для заключения договора, и для открытия лицевых счетов в программе МКУ РБЦ «Дом онлайн», каждому собственнику следует написать Заявление, приложив следующие документы:

Основной документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия);

Документы, подтверждающие право собственности, либо иного законного пользования объектами недвижимости, поставка теплоэнергии которым планируется по договору (свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор аренды, ордер, договор социального найма, договор купли-продажи и т.п.).

ИНН — копия.

Справка по Форме-3 с паспортного стола.

Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договоры от имени физического лица (Доверенность) — в случае необходимости.

Договор можно заключить по адресам:

ул. К.Д. Уткина, 20, 1 этаж отдел реализации. Режим работы: понедельник-пятница 8:30-17:00, обед 12:30-13:00, выходной – суббота, воскресенье.

пр. Ленина, 10 – здание Алмазэргиенбанка. Режим работы: понедельник-пятница 9:00-17:00, без обеда, выходной – суббота.

ул. К. Алексеева, 7 – магазин «Елочка» 2 этаж. Режим работы: вторник-пятница 10:00-18:00, обед 14:00-15:00, суббота 10:00-16:00, обед с 13:00-14:00, выходной – воскресенье, понедельник.