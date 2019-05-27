АО «Теплоэнергия»: Антирейтинг УК и ТСЖ

АО «Теплоэнергия» опубликовало обновленный список управляющих компаний в сфере ЖКХ, растущие долги которых за поставленную тепловую энергию представляют потенциальную угрозу для стабильного теплоснабжения потребителей.
Участники «Антирейтинга должников» представлены в нем в соответствии с величиной задолженности, в том числе просроченной.
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Антирейтинг УК и ТСЖ
|№ п/п
|Контрагент
|Задолженность на 14.05.2019
|в т.ч. просроченная
|1
|ДЬУЛУС ООО
|46 826 049.70
|46 826 049.70
|2
|УК Теплоэнергия ООО
|36 042 208.06
|36 042 208.06
|3
|ООО УКОЖФ «ЖКХ ГУБИНСКИЙ»
|28 552 171.78
|16 355 648.11
|4
|УК ТСЖ Геолог
|12 836 146.22
|12 836 146.22
|5
|ПРОМЕТЕЙ+ ООО
|10 900 187.76
|5 619 634.43
|6
|УК Север-строй ООО
|9 894 636.69
|7 444 174.12
|7
|УК ЭкоДом ООО
|9 071 007.43
|9 071 007.43
|8
|МОЛОДЕЖНОЕ ТСЖ УК
|7 667 946.73
|7 075 761.39
|9
|Центральное ЖЭУ
|6 091 074.37
|5 300 607.88
|10
|УК Новый город ООО
|5 700 351.60
|4 725 502.72
|11
|СЕВЕРНОЕ ООО УК
|5 415 886.20
|5 415 886.20
|12
|ООО УК ЖКХ «БЮДЖЕТНИК»
|5 099 768.59
|3 669 769.65
|13
|ИРМАК ООО УК
|4 425 924.53
|4 425 924.53
|14
|Жилсервис ООО
|3 536 828.57
|3 536 828.57
|15
|АКВЕДУК ООО УК
|2 780 351.10
|1 386 012.47
|16
|АЛТЭР ООО УК
|2 406 648.83
|1 843 590.76
|17
|СКАЛА ТСЖ
|1 583 538.11
|1 583 538.11
|18
|ИРМАКС ООО УК
|1 473 860.84
|896 269.64
|19
|УК ТСЖ Борисовка-1
|1 186 970.75
|1 186 970.75
|20
|ЦАДС ООО
|1 090 356.07
|4 901.01
|21
|УК Туймаада ООО
|790 341.53
|790 341.53
|22
|Универсал УК ООО
|657 687.33
|208 413.93
|23
|УК Ригель ООО
|284 371.75
|56 855.63
|24
|НАШ ДОМ ТСЖ
|231 956.53
|231 956.53
|25
|УК МОДУЛЬ СЕРВИС ООО
|193 531.12
|172 614.61
|26
|АРСЕНАЛ ПЛЮС ООО
|166 116.62
|181 508.62
|27
|УК Теплоэнергия+ ООО
|124 266.89
|124 117.37
|28
|Университетское ТСЖ
|120 276.31
|—
|29
|ДОБРЫЕ СОСЕДИ ООО УК
|94 829.99
|—
|30
|СФЕРА КОМФОРТА ООО
|79 574.09
|—
|31
|УК ТСЖ Маяк
|66 440.28
|—
|32
|Тулагино ЖКХ МУП
|49 390.86
|49 390.86
|33
|СТИМУЛ ТСЖ
|35 306.00
|35 306.00
|34
|ЯКУТСК ООО УК
|29 065.51
|29 065.51
|35
|ВЕРА ООО УК
|21 602.36
|21 602.36