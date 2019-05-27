АО «Теплоэнергия»: Антирейтинг УК и ТСЖ

АО «Теплоэнергия» опубликовало обновленный список управляющих компаний в сфере ЖКХ, растущие долги которых за поставленную тепловую энергию представляют потенциальную угрозу для стабильного теплоснабжения потребителей. Участники «Антирейтинга должников» представлены в нем в соответствии с величиной задолженности, в том числе просроченной. Антирейтинг УК и ТСЖ № п/п Контрагент Задолженность на 14.05.2019 в т.ч. просроченная 1 ДЬУЛУС ООО 46 826 049.70 46 826 049.70 2 УК Теплоэнергия ООО 36 042 208.06 36 042 208.06 3 ООО УКОЖФ «ЖКХ ГУБИНСКИЙ» 28 552 171.78 16 355 648.11 4 УК ТСЖ Геолог 12 836 146.22 12 836 146.22 5 ПРОМЕТЕЙ+ ООО 10 900 187.76 5 619 634.43 6 УК Север-строй ООО 9 894 636.69 7 444 174.12 7 УК ЭкоДом ООО 9 071 007.43 9 071 007.43 8 МОЛОДЕЖНОЕ ТСЖ УК 7 667 946.73 7 075 761.39 9 Центральное ЖЭУ 6 091 074.37 5 300 607.88 10 УК Новый город ООО 5 700 351.60 4 725 502.72 11 СЕВЕРНОЕ ООО УК 5 415 886.20 5 415 886.20 12 ООО УК ЖКХ «БЮДЖЕТНИК» 5 099 768.59 3 669 769.65 13 ИРМАК ООО УК 4 425 924.53 4 425 924.53 14 Жилсервис ООО 3 536 828.57 3 536 828.57 15 АКВЕДУК ООО УК 2 780 351.10 1 386 012.47 16 АЛТЭР ООО УК 2 406 648.83 1 843 590.76 17 СКАЛА ТСЖ 1 583 538.11 1 583 538.11 18 ИРМАКС ООО УК 1 473 860.84 896 269.64 19 УК ТСЖ Борисовка-1 1 186 970.75 1 186 970.75 20 ЦАДС ООО 1 090 356.07 4 901.01 21 УК Туймаада ООО 790 341.53 790 341.53 22 Универсал УК ООО 657 687.33 208 413.93 23 УК Ригель ООО 284 371.75 56 855.63 24 НАШ ДОМ ТСЖ 231 956.53 231 956.53 25 УК МОДУЛЬ СЕРВИС ООО 193 531.12 172 614.61 26 АРСЕНАЛ ПЛЮС ООО 166 116.62 181 508.62 27 УК Теплоэнергия+ ООО 124 266.89 124 117.37 28 Университетское ТСЖ 120 276.31 — 29 ДОБРЫЕ СОСЕДИ ООО УК 94 829.99 — 30 СФЕРА КОМФОРТА ООО 79 574.09 — 31 УК ТСЖ Маяк 66 440.28 — 32 Тулагино ЖКХ МУП 49 390.86 49 390.86 33 СТИМУЛ ТСЖ 35 306.00 35 306.00 34 ЯКУТСК ООО УК 29 065.51 29 065.51 35 ВЕРА ООО УК 21 602.36 21 602.36

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