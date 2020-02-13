АО «СНГС» планирует строительство многотопливной АЗС в Ленском районе

Газовых заправок в алмазном крае станет больше. Промышленный сектор проявляет интерес к использованию газомоторного топлива в регионе. По приглашению АК «АЛРОСА» руководители АО «Саханефтегазсбыт» встретились с представителями предприятий, заинтересованных в развитии рынка газомоторного топлива. Вместе менеджеры посетили АГНКС№1 в городе Мирный и поговорили о технологиях.

АО «Саханефтегазсбыт» приступает к реализации собственной программы строительства многотопливных газовых заправок, в том числе в перспективе и в городе Ленск.

Целью приезда стало ознакомление с технологиями, производственными мощностями, оборудованием, которые уже эксплуатируются и применяются в жизни. Новые АЗС АО «Саханефтегазсбыт» планирует строить многотопливными.

Рабочая группа АО «Саханефтегазсбыт», осмотрев объекты в Мирнинском районе, приняло участие в совещании по развитию газомоторного топлива в городе Ленск. В ходе совещания обсуждена подпрограмма по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и специальной технике, планы по использованию транспорта, работающего на КПГ в качестве моторного топлива на промышленных предприятиях Ленского района, планируемое местоположение объекта в городе Ленск, возможности обеспечения природным газом и требования к технологическому оборудованию АГНКС.

Стороны договорились встретиться в начале марта для сверки совместных действий и продолжения взаимовыгодного сотрудничества.

В совещании приняли участие представители АО «Саханефтегазсбыт», АК «АЛРОСА», АО «РНГ», Ленское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «ГДК Ленск-газ», МО «Ленский район» и МО «город Ленск».