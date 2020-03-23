АО «СМК «Сахамедстрах»: Внимание, важная информация!
В связи с введением режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях обеспечения безопасности здоровью населения с 23 марта 2020 г. и до особого распоряжения в АО «СМК «Сахамедстрах» ограничен личный прием граждан в здании по адресу: г. Якутск, ул. Курашова, 44А.
Все письменные сообщения можно отправлять по электронной почте smsmail@sakha.ru либо по почтовой связи.
Режим работы зала оформления и выдачи полисов по адресу: ул. Курашова, 44А, 2 этаж:
понедельник — пятница
с 9.00 — 17.00 час. (без перерыва)
суббота, воскресенье — выходные дни
Пункты выдачи полисов в медицинских организациях г. Якутска временно не работают.
О возобновлении работы пунктов выдачи полисов в медицинских организациях будет сообщено дополнительно.
Застрахованные в компании «Сахамедстрах» могут задать свои вопросы:
- по телефону Единого контакт-центра здравоохоранения РС(Я) 8 800 100 14 03;
- на сайте www.сахамедполис рф в разделе «Вопрос-ответ»;
- на странице в инстаграм @sakhamedstrakh.
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