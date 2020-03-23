23.03.2020
16:10
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Коронавирус

АО «СМК «Сахамедстрах»: Внимание, важная информация!

В связи с введением режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)  и мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  в целях обеспечения безопасности здоровью населения с 23 марта 2020 г. и до особого распоряжения в АО «СМК «Сахамедстрах» ограничен личный прием граждан в здании по адресу: г. Якутск, ул. Курашова, 44А.

Все письменные сообщения можно отправлять по электронной почте smsmail@sakha.ru либо по почтовой связи.

Режим работы зала оформления и выдачи полисов по адресу: ул. Курашова, 44А, 2 этаж:

понедельник — пятница

с 9.00 — 17.00 час. (без перерыва)

суббота, воскресенье — выходные дни

Пункты выдачи полисов в медицинских организациях г. Якутска временно не работают.

О возобновлении работы пунктов выдачи полисов в медицинских организациях будет сообщено дополнительно.

Застрахованные в компании «Сахамедстрах» могут задать свои вопросы:

  • по телефону Единого контакт-центра здравоохоранения РС(Я) 8 800 100 14 03;
  • на сайте www.сахамедполис рф в разделе «Вопрос-ответ»;
  • на странице в инстаграм @sakhamedstrakh.

Лицензия АО «СМК «Сахамедстрах» ОС  №2873 – 01 от 09 ноября 2016 года

Источник: АО «СМК «Сахамедстрах»
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