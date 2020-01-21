АО «Сахатранснефтегаз»: Тема дефицита газовых сетей не должна стать средством манипуляции общественным мнением

В рамках публикации на новостном портале Yakutia.Info ««Неважные персоны»: Жители СОТ «Сырдах» не нужны газовикам как клиенты» были высказаны сомнения в правомерности отказа Управления газораспределительных сетей в выдаче техусловий на подключение частных домов СОТ «Сырдах» к газовым сетям. В виду явной ангажированности материала УГРС АО «Сахатранснефтегаз» вынуждено опубликовать следующее.

Указанный материал подготовлен для манипуляции общественным мнением и настраивания населения против АО «Сахатранснефтегаз». Решение проблемы дефицита пропускной способности газовых сетей производится только на основании предусмотренных мероприятий программы газификации, согласно Постановлению Правительства РФ от 10 сентября 2016 года №903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций». Вопрос на данный момент решается совместными усилиями Правительства республики, Администрации Якутска и АО «Сахатранснефтегаз».

Также необходимо прояснить, что ключевым фактором при оценке пропускной способности является результат гидравлических расчетов. Если при подключении к газовым сетям объектов капитального строительства не сохраняются существующие условия газоснабжения, то это служит основанием для отказа в выдаче технических условий и заключения договора на подключение.

Фактические замеры давления в сети относятся к эксплуатационной части работы и предпринимаются только для внутренних потребностей. При этом, показатели давления при фактических замерах и не должны опускаться ниже положенных значений, иначе газоиспользующее оборудование у имеющихся потребителей будет работать с меньшей производительностью, что недопустимо.

Кроме того, на видео, опубликованном в рамках информационного материала, был произведен звонок в диспетчерскую Службы Единого окна УГРС. Управление отмечает, что звонок был произведен 18 января, в субботу. Этот день недели является выходным днем – работает только Аварийно-диспетчерская служба (дозвониться можно по номерам 04, 104, 112).