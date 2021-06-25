АО «Сахатранснефтегаз» реализует недвижимое имущество

АО «Сахатранснефтегаз» уведомляет о начале проведения продажи посредством публичного предложения объекта недвижимого имущества – квартиры, находящейся по адресу Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Губина, д. 5, корп.2, кв.43, количество комнат: 3 (три), общая площадь квартиры: 84,9 кв.м, кадастровый номер 14:36:105016:4181 С более подробной информацией об Объекте (правоустанавливающие документы, технический и кадастровый паспорта, отчеты об оценке рыночной стоимости) можно ознакомиться по адресу: 677027, г. Якутск, ул. Кирова 18, блок «В», офис 403, тел. + 7 (4112) 46-03-78, e-mail: zakupki@aostng.ru

https://aostng.ru/sales/?arrFilter_72_2225864208=Y&arrFilter_73_4163016541=Y&set_filter= Общая информация: Собственник Объекта — АО «Сахатранснефтегаз». Организатор продажи (продавец) — АО «Сахатранснефтегаз». Форма проведения продажи – публичное предложение с закрытой формой подачи предложений о цене. Предмет продажи – право на заключение договора купли-продажи Объекта. Обременения — отсутствуют. Дата начала приема заявок на участие в продаже – 24.06.2021 года. Дата окончания приема заявок на участие в продаже – 12.07.2021 года, 18:00 (часовой пояс: МСК+6). Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) (часовой пояс: МСК+6) по адресу: 677027, г. Якутск, ул. Кирова 18, блок «В», офис 403. Контактный телефон для предварительной записи + 7 (4112) 46-03-78 (5078). Срок, не позднее которого организатор продажи вправе отказаться от его проведения – 12.07.2021 года, 18:00 года. Дата, время и место определения участников продажи – 13.07.2021 года в 15:00 (часовой пояс: МСК+6) по адресу: 677027, г. Якутск, ул. Кирова 18, блок «В», офис 403. Дата, время и место определения победителя – 14.07.2021 года в 12:00 (часовой пояс: МСК+6) по адресу: 677027, г. Якутск, ул. Кирова 18, блок «В», офис 403. Начальная цена продажи Имущества: 8 204 000,00 (восемь миллионов двести четыре тысячи) рублей 00 копеек. Срок заключения договора купли-продажи с победителем продажи (Покупателем) – в течение 15 рабочих дней с даты подписания Протокола о результатах проведения продажи.

Фото: АО «Сахатранснефтегаз» Источник: АО «Сахатранснефтегаз»

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх