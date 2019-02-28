АО «Сахатранснефтегаз» направляет уведомления о необходимости прохождения техдиагностики 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения республики, АО «Сахатранснефтегаз» напоминает о необходимости прохождения технической диагностики для домов с истекшим сроком эксплуатации. В случае отсутствия договора на техдиагностику подача газа может быть ограничена. Уведомления с таким содержанием были направлены управляющим компаниям и жильцам домов на непосредственном способе управления.

В Якутске имеется внушительный фонд жилья, срок эксплуатации которого превышает 30 лет. Согласно Постановления Правительства РФ №410, такие дома обязаны проходить процедуру техдиагностики, которая должна определить работоспособность газового оборудования. Изношенность инфраструктуры является одним из главных факторов, представляющих угрозу для безопасности граждан.

Жильцы домов с истекшим сроком эксплуатации должны сами (или через свои управляющие компании) найти организации, специализирующиеся на проведении технической диагностики внутридомового газового оборудования. На данный момент в Якутске таких организаций насчитывается 4: ООО «Центр анализа промриска Севера», ООО «Газэкспертсервис», НПЦ «Эталон», ООО «Элтек». Кроме того, на рынке представлены иногородние организации.

После устранения замечаний, выявленных по итогам техдиагностики, собственники должны направить положительные заключения в АО «Сахатранснефтегаз», чтобы продолжить беспрепятственное пользование газом в быту.

На данный момент в городском округе Якутска (включая Марху, Маган и Хатассы) договор о проведении техдиагностирования имеют только 337 многоквартирных домов от общего числа домов с истекшим сроком эксплуатации в 642. Готовые заключения в адрес УГРС предоставили по 222 домам. Важно, чтобы заключения соответствовали приказу Ростехнадзора №613 от 17 декабря 2013 года, иначе они будут отправлены обратно управляющим компаниям и ТСЖ на доработку.

В адрес остальных домов, которые до сих пор не имеют договоров о ближайшем прохождении техдиагностирования, поквартирно были направлены уведомления о возможном ограничении поставок газа. Уведомления, согласно закону, направляются за 40 и 20 дней до момента отключения. Ознакомиться с общим списком многоквартирных домов, жильцам которых отправили уведомления, можно на сайте АО «Сахатранснефтегаз» по ссылке: https://aostng.ru/vkl-gaza.php

Отметим, что возобновление подачи газа будет возможно лишь после заключения договоров всеми жильцами и предоставления в адрес Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» положительного заключения по итогам техдиагностирования. Кроме того, для жильцов и управляющих компаний обязательно наличие договора на проведение ежегодного техобслуживания газового оборудования дома.