19.08.2019
14:51
73Экономика
АО «Саханефтегазсбыт» продолжает работу по завозу нефтепродуктов
АО «Саханефтегазсбыт» вышел на завершающий третий этап навигационного периода.
Нефтепродукты, предназначенные в арктические районы Республики Саха (Якутия), отгружены в полном объеме. Из-за низких уровней воды на реке Лена, а также ограниченной видимостью в связи с задымленностью на некоторых участках введено ограничение движения судов. Несмотря на сложную судоходную обстановку, АО «Саханефтегазсбыт» совместно с ПАО «ЛОРП» нашли оптимальное решение по доставке нефтепродуктов. Работы продолжаются.
Весь запланированный объем топлива АО «Саханефтегазсбыт» будет доставлен.
Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
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