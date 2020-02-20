АО «Саханефтегазсбыт» приглашает на работу

АО «Саханефтегазсбыт» приглашает на вакантные должности: Нижнеянская нефтебаза — оператор товарный 4 разряда, мастер товарный операций, электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 5 разряда, лаборант химического анализа 3 разряда; Зырянская нефтебаза — электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз и АЗС 5 разряда, водитель топливозаправщика, электрогазосварщик 5 разряда, водитель погрузчика, водитель погрузчика а/м (водовоз), водитель грузовика а/м (АСН); Томмотская нефтебаза – электрогазосварщик 5 разряда; Ленская нефтебаза – оператор заправочный станций 2 разряда (в п. Удачный – 1 ед., г. Ленск АЗС № 70- 1 ед., п. КАЗС п. Оленек – 1 ед.), электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 4 разряда, начальник АЗС, механик резервуарного парка, 1 категорииинженер-электроник 1 категория, водитель автобуса; Нижне-Бестяхская нефтебаза — оператор товарный 4 разряда, машинист насосной (пожарной установки) 3 разряда; Хандыгская нефтебаза — слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда, электрослесарь по ремонту оборудования АЗС 4 разряда АЗС п. Кюбюма; Жиганская нефтебаза — водитель грузового автомобиля (самосвал), машинист двигателей внутреннего сгорания 3 разряда; Среднеколымская нефтебаза — электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 4 разряда; Олекминская нефтебаза — начальник лаборатории; Батагайская нефтебаза — машинист бульдозера 3 разряда; Сангарская нефтебаза — подсобный рабочий, слесарь-сантехник 4 разряда. Обращаться по телефону 8(4112) 31-88-26

Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт».

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