АО «Саханефтегазсбыт» поддержал акцию #мойФлаг

Коллектив АО «Саханефтегазсбыт» принял участие в патриотической акции #мойФлаг. Сотрудники компании с Усть-Куйгинской, Хандыгской, Нюрбинской, Нижнеколымской, Томмотской нефтебаз поддержали призыв ведущих атлетов Якутии и разместили фото с российским триколором на официальной странице компании sakhaneftegazsbyt_offisial_в социальных сетях Инстаграм и Фейсбук.

Накануне праздника на Сангарской нефтебазе детям из многодетных семей и детям с ограниченными возможностями вручены подарки от цеховой профсоюзной организации.

В патриотической акции могут принять участие все желающие. Для этого надо сделать фото на фоне флага России, разместить фото в социальных сетях с хэштэгом #мойфлаг. Акция запущена в честь участия сборной России под российским флагом в Летних Олимпийских играх, которые пройдут в следующем году в Токио. Ранее они были лишены выступления под флагом своей страны во время Зимних игр в Пхенчхане.

День Государственного флага Российской Федерации, или День флага России, отмечается 22 августа по всей стране с 1994 года.