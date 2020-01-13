АО «Саханефтегазсбыт» обозначены задачи на 2020 год

«В 2020 году продолжится активная работа по организации и координации перевозки грузов автотранспортом в зимний период и водным транспортом в навигационный период», — подчеркнул председатель госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности Якутии Дмитрий Лепчиков на совещании по подведению итогов деятельности за 2019 год и задачам на 2020 год.

Председатель госкомобеспечения рассказал, что в прошлом году успешно завершены перевозки жизнеобеспечивающих грузов автомобильным транспортом в зимний период. Плановый объем перевозок жизнеобеспечивающих грузов в зимний период 2018/2019 года составлял 653 тыс.тонн, доставлено 657 тыс.тонн или 100,7% от плана. Он напомнил, что навигация 2019 года проходила в сложных условиях мелководья на реках Лена и Яна. Ситуация осложнялась ограниченной видимостью из-за лесных пожаров на территории Иркутской области на реке Лена, на территориях Верхоянского и Усть-Янского районов по реке Яна. Несмотря на это завоз грузов в навигацию завершен в установленные сроки.

Дмитрий Лепчиков отметил и многие позитивные события, которые состоялись в прошлом году. Среди основных он выделил запуск первой очереди прирельсового нефтебазового комплекса АО «Саханефтегазсбыт» в поселке Нижний Бестях. Этот объект позволил обеспечить круглогодичные поставки топлива в центральные районы Якутии.

Также благодаря решениям руководства АО «Саханефтегазсбыт» была реализована программа оптимизации затрат по доставке тарированных нефтепродуктов за счет внедрения мобильных установок розлива нефтепродуктов в семи районах республики: Усть-Куйгинской, Белогорской, Батагайской, Среднеколымской, Нюрбинской, Олекминской, Ленской нефтебазах.

В мероприятии приняли участие врио генерального директора АО «Саханефтегазсбыт» Антон Рыбкин, заместитель гендиректора по экономике и финансов АО «Саханефтегазсбыт» Евгений Лемешев, представители госкомобеспечения, государственной противопожарной службы РС(Я), службы спасения Якутии, ГУ МЧС РФ по РС(Я), а также общественный совет при госкомитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я).

