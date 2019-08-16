АО «Саханефтегазсбыт» контролирует качество толпива

АО «Саханефтегазсбыт» один из лидеров на рынке автомобильного топлива Якутии продолжает последовательную политику по обеспечению жителей республики качественными нефтепродуктами.

«Основная часть реализуемых нефтепродуктов через сеть АЗС АО «Саханефтегазсбыт» успешно проходит проверку в независимой и аккредитованной испытательной лаборатории в городе Иркутске на соответствие требованиям по качеству, которые установлены российским законодательством», — рассказала эксперт по нефтепродуктам Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Саха (Якутия) Фания Ганеева.

Каждая технологическая операция с топливом это сложная и ответственная задача, которая требует соблюдения всех правил. В АО «Саханефтегазсбыт» прилагают усилия для сохранения качества топлива на всех этапах доставки, хранения и отпуска нефтепродуктов. За качеством строго следят высококвалифицированные специалисты лабораторий. Собственная испытательная лаборатория АО «Саханефтегазсбыт» аккредитована национальным органом Российской Федерации по аккредитации.

«Студенты химического отделения Института естественных наук не раз проводили научные исследования по изучению качества ГСМ, реализуемого на автозаправочных станциях республики. Надо сказать по результатам данных к топливу с АЗС АО «Саханефтегазсбыт» ни разу не было нареканий, все пробы соответствовали требованиям ГОСТ», — рассказала доктор химических наук, член ученого совета, член совета по химической безопасности при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), профессор-заведующий химического отделения Института естественных наук ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова» Наталия Петрова.

Вся продукция АО «Саханефтегазсбыт», реализуемая через автозаправочные станции имеет декларацию о соответствии.

Арбитражные пробы для проведения испытаний на декларирование продукции отбираются со всех филиалов и подтверждаются протоколами головной лаборатории, а также протоколами независимых аккредитованных лабораторий.

«Наша компания ответственно подходит к вопросам контроля качества ГСМ. В АО «Саханефтегазсбыт» действует многоступенчатый контроль, охватывающий все основные этапы производства топлива, его транспортировки и хранения. Достоверность и качество проводимых испытаний обеспечивается современным высокоэффективным аналитическим оборудованием, постоянным повышением квалификации сотрудников лаборатории», — подчеркнул руководитель компании Виктор Лебедев.

АО «Саханефтегазсбыт» приобретает нефтепродукты с паспортом качества, которое отгружают в железнодорожные цистерны либо в танкера и производят тестирование качества продукции. Далее топливо доставляется на нефтебазы, где происходит перевалка и последующая его доставка на АЗС. Перевозка осуществляется с соблюдением правил транспортировки дизельного топлива, бензина и других продуктов нефтепереработки, а также с полным пакетом необходимых документов. Перед тем, как топливо поступит в свободную продажу его вновь подвергают тестированию. Несмотря на сложный транспортно-логистический процесс компания старается следить за качеством топлива, которое попадает в АЗС фирменной сети.

Стоит отметить, что среди поставщиков АО «Саханефтегазсбыт» — ПАО НК Роснефть, Газпромнефть, те компании, которые не первый год обеспечивают соответствие своей продукции необходимым стандартам. Продукция АО «Саханефтегазсбыт» заслужила доверие таких крупных компаний как ПАО АК АЛРОСА, ООО «Таас-Юрях нефтегазодобыча», АО «Сахатранснефтегаз», ПАО «Якутскэнерго», АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», ГУП ЖКХ РС (Я), ПАО «Ростелеком», АО НК «Туймаада-Нефть», АО «Авиакомпания Якутия», АО «Авиакомпания Полярные авиалинии», ПАО «Авиакомпания Ютэйр», ФБУ Администрация «Ленского бассейна внутренних водных путей», ПАО ЛОРП, АО «Колымская судоходная компания» и другие.

В АО «Саханефтегазсбыт работают телефоны горячей линии, по которому потребитель может высказать свое мнение или предложение о продукции и сети АЗС.