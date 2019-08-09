АО «Саханефтегазсбыт» и Момский район договорились о совместной работе

О необходимости обслуживания отрезка автодороги, идущей к нефтескладу в селе Хонуу говорил врио генерального директора АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев с главой Момского района Иваном Павловым.

Эта гравийная дорога протяженностью 3,6 км на данный момент является бесхозной. В зимнее время по ней завозится весь объем грузов для нужд трех индигирских групп районов. Данный участок дороги должен быть включен в Перечень автомобильных дорог регионального и муниципального значения Якутии.

Стороны обсудили еще один острый вопрос — берегоукрепительные работы вдоль дороги к нефтескладу. Русло реки стало активно размывать правый берег, что в последнее время создает серьезную опасность для проезжающего автотранспорта.

Виктор Лебедев и Иван Павлов договорились о совместных действиях для решения этих проблемных вопросов.

Также глава района отметил, что для удобства водителей рядом с территорией КАЗС муниципалитетом будет рассмотрена возможность обустройства стоянки для большегрузов.

«С вводом стратегического объекта АО «Саханефтегазсбыт» в Момском районе стабилизировалась ситуация с ГСМ. У нас в районе нет дефицита по нефтепродуктам. Все автомашины, которые едут по зимнику полностью заправляются здесь. Зимой даже образовываются очереди. Поэтому нам важно создать условия для дальнобойщиков», — отметил Иван Павлов.

Глава района поблагодарил Виктора Лебедева за оказываемую помощь району. Он подчеркнул, что дружный коллектив нефтесклада села Хонуу стал образцово-показательным для всего района, активно участвует во всех районных и муниципальных мероприятиях и неоднократно становился призерами и победителями конкурсов, соревнований и других значимых событиях района.

«Мы очень гордимся и дорожим таким коллективом, который сложился на Момском нефтескладе», — сказал глава.

Виктор Лебедев заверил, что конструктивное сотрудничество между компанией и Момским районом будет продолжено.

Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»