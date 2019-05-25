АО «Саханефтегазсбыт» встретил первый танкер с нефтепродуктами

24 мая в город Ленск прибыл первый танкер с нефтепродуктами АО «Саханефтегазсбыт».

Нефтеналивной состав «Иван Москвитин» с баржей МН -1701 доставил более двух тысяч тонн дизтоплива для обеспечения нефтепродуктами население Ленского и Мирнинского районов. В ближайшее время АО «Саханефтегазсбыт» ожидает подход танкера ТО-1515 с грузом в более полутора тысяч тонн дизельного топлива.

Директор Ленской нефтебазы Иван Врублевский от имени руководства АО «Саханефтегазсбыт» вручил памятный подарок капитану танкера Сергею Носкову, прибывшего первым в порт этой весной.

Через Ленскую нефтебазу АО «Саханефтегазсбыт» в текущую навигацию планирует переработать более 150 тысяч тонн нефтепродуктов различных собственников. Всего в Якутию в 2019 году водным транспортом АО «Саханефтегазсбыт» будет завезено более 80 тысяч тонн для собственных нужд.