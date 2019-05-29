АО «Саханефтегазсбыт» участвует в IV Спартакиаде трудящихся Якутии

Сотрудники АО «Саханефтегазсбыт» в составе сборной Якутской республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюза РФ участвуют в IV Спартакиаде трудовых коллективов Якутии. Сборная команда состоит из работников трех организаций – АО «Саханефтегазсбыт», АО «Сахатранснефтегаз» и ПАО ЯТЭК.

6 июня на стадионе «Туймаада» состоится торжественное открытие, а с 7 по 9 июня пройдут соревнования по 14 видам спорта. Всего представлено 20 команд из республиканских отраслевых профсоюзных организаций. В программу IV Спартакиады трудящихся республики включены армспорт, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, настольный теннис, перетягивание каната, плавание, соревнования спортивных семей, баскетбол 3×3, шахматы, шашки, мини-футбол, киберспорт и фитнес-аэробика.

Спартакиада трудящихся Якутии проводится раз в четыре года. Отбор на финальный этап Спартакиады трудящихся проводился отраслевыми профсоюзными организациями с прошлого года. Всего в отборочных соревнованиях приняли участие около 30 тысяч трудящихся.