АО «Саханефтегазсбыт» осуществит первую в этом году прокачку с нефтепровода ВСТО 

Пункт отбора нефти АО «Саханефтегазсбыт» с магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в городе Олекминск посетила рабочая группа во главе с руководителем компании Виктором Лебедевым. В ближайшее время компания планирует осуществить первую в этом году прокачку пяти тысяч тонн нефти с нефтепровода в ёмкостный парк Олёкминской нефтебазы.

В преддверии запуска в эксплуатацию пункта для работы в летний период рабочая группа проверила ход подготовки к расконсервации объекта, осмотрела приемо-раздаточный пункт, операторскую, химико-аналитическую лабораторию. В течение недели будут завершены пусконаладочные работы и осуществлена поверка средств измерений.

Объект позволяет организовать отгрузку нефти для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов республики с Олекминской нефтебазы. Пункт отбора нефти АО «Саханефтегазсбыт» это единственная точка на территории Якутии, где возможен отбор нефти из системы ВСТО.