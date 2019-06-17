АО «Саханефтегазсбыт» обеспечит нефтепродуктами заречные районы Якутии

В АО «Саханефтегазсбыт» ведет планомерную работу по обеспечению нефтепродуктами заречные районы Якутии. На днях рабочая группа во главе с руководителем компании Виктором Лебедевым посетила филиалы в Таттинской и Томпонском районах.

С запуском прирельсового нефтебазового комплекса АО «Саханефтегазсбыт» в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласском районе появилась возможность значительно сократить транспортные расходы предприятия и обеспечить круглогодичные поставки топлива в Таттинский район с Нижне-Бестяхского нефтесклада. Благодаря новой нефтебазе логистика стала более экономичной и надежной.

Усть-Таттинский нефтесклад, основанный в 1960 году как филиал Нижнее-Бестяхской нефтебазы, расположенный в селе Булун Таттинского района стал нерентабельным и перешел в разряд нефтескладов. Руководством компании будет принято взвешенное решение по судьбе объекта и имущественного комплекса бывшей нефтебазы. На данный момент завершено проведение комплекса мероприятий по обеспечению запасами нефтепродуктов Усть-Таттинский наслег, расширен резервуарный парк КАЗС в селе Булун. Все это позволит компании бесперебойно закрывать потребности наслега в ГСМ в полном объеме. В связи с проводимой реорганизацией филиала АО «Саханефтегазсбыт» исполняет все социальные обязательства перед работниками.

При осмотре КАЗС №71 в селе Ытык-Куель рабочая группа наметила план мероприятий по техническому перевооружению станции. Для удобства обслуживания клиентов необходима замена топливно-раздаточных колонок, проведение работ по благоустройству территории, в том числе асфальтирование площадки.

В поселке Хандыга Томпонского района делегация ознакомившись с работой АЗС, которая находится в населенном пункте приняла решение о перемещении автозаправочной станции за черту поселка, ближе к трассе. Нынешнее расположение АЗС доставляет неудобства для жителей поселка, а также сложности логистики для большегрузных машин.

Среди проблемных вопросов на Хандыгской нефтебазы — необходимость строительства АЗС в Усть-Нере, Кубумэ, аварийное состояние автоматической станции налива бензовозов. Здесь требуется ремонт объекта. Компания также будет проводить мониторинг береговой линии причала нефтебазы. Все эти вопросы взяты на контроль руководства АО «Саханефтегазсбыт».