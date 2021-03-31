АО ФАПК «Якутия» просит выдать муниципальную гарантию

В Гордуме состоялось заседание постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике, которое провела заместитель председателя Саргылана Васильева.

Члены комиссии рассмотрели пять вопросов – об обращении Якутского регионального отделения ООО «Союза садоводов России», о плане мероприятий по мобилизации доходов местного бюджета городского округа «город Якутск» на 2021 г. и плановый период 2022-2023 годы, о налоговых сборах в 2020 году и о планируемых поступлениях по налоговым сборам в нынешнем году, о неналоговых доходах, поступивших в бюджет ГО «город Якутск» за прошлый год и о планируемых поступлениях по налоговым сборам в 2021-м, также было рассмотрено обращение АО ФАПК «Якутия».

По первому вопросу выступила председатель Якутского регионального отделения «Союза садоводов России» Вера Устинова. Она поблагодарила депутатов Якутской городской Думы за оказанное содействие в финансировании программных мероприятий по поддержке садоводов и огородников г. Якутска в 2020 году.

«Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией коронавирусной инфекции, хочу отметить профессионализм, опыт и личные качества депутатов Якутской городской Думы. Вы с честью оправдали оказанное вам доверие и добились успешной реализации поставленных перед вами государственных задач. Ваша работа была направлена, в первую очередь, на служение интересам жителей г. Якутска, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений», — сказала она.

Вера Устинова отчиталась о выделенных бюджетных средствах в 2020 году, на какие цели они были направлены.

Так, по программным мероприятиям по поддержке садоводства и огородничества было предусмотрено 3 млн. 149 тыс. руб., средства были направлены на финансовую поддержку развития садоводства и огородничества: оплату аренды помещения, коммунальных услуг в сумме 435 тыс. руб., проведение весенне-осенней ярмарки – 238 тыс. руб., ремонт дорог Вилюйский тракт, 13 км и 16 км – 400 тыс. руб., на ремонт электроснабжения субсидии получило садоводческое некоммерческое товарищество «Борисовское» — 451 тыс. руб., на ремонт объектов водоснабжения и водоотведения: товарищество собственников недвижимости «Сайылык» — 355 тыс. руб., садоводческое некоммерческое товарищество «Приозерный» — 165 тыс. руб., садоводческое некоммерческое товарищество «Шестаковка» — 500 тыс. руб., дачно-потребительский кооператив «Нюргусун» — 402 тыс. руб. Средства в 2020 году были освоены в полном объеме.

Также Вера Устинова отметила муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ГО «город Якутск», по которой были выделены средства для ветеранов войны в сумме 3 млн. руб., из них использовано 2 млн. 734 тыс. руб., остаток составляет 265 тыс. руб. Средства освоены на 91 %.

Председатель Якутского регионального отделения «Союза садоводов России» обратилась к депутатам Якутской городской Думы: «В связи с тем, что в 2021 году и на плановый период на 2022 и 2023 годы для садоводов и огородников средства по программным мероприятиям не предусмотрены, просим вас в целях обеспечения продовольственной безопасности с учетом новой ситуации, связанной с пандемией, предусмотреть средства в муниципальной подпрограмме «Поддержка садоводства и огородничества» в муниципальной программе «Развитие агропояса на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годы» на уровне 2020 года в сумме 3 млн. 149 тыс. руб.».

Выступая по данной теме, начальник Департамента финансов Окружной администрации г. Якутска Ольга Максимова разъяснила, что вопрос поддержки садоводства и огородничества, в соответствии с Федеральным законом, является правом, а не обязанностью муниципального образования. «На сегодняшний день мы никак не можем предусмотреть выделение субсидий юрлицу в связи с ограниченностью средств бюджета», — отметила она и привела цифры – в целом, начиная с 2015 года, для поддержки ЯРО ООО «Союза садоводов России» из бюджета городского округа было выделено более 33 млн. руб. (по подпрограмме «Поддержка садоводчества и дачных некоммерческих объединений» — порядка 15 млн. руб., по МУ «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ГО «город Якутск» — более 18 млн. руб.).

В ходе обсуждения вопросы задали депутат Ил Тумэна Иван Данилов, заместитель председателя постоянной комиссии Саргылана Васильева, члены комиссии Андрей Лебедев, Айаан Васильев.

Андрей Лебедев высказался за поддержку обращения Якутского регионального отделения ООО «Союз садоводов России» — предложил предусмотреть запрашиваемую сумму в этом году.

«Предлагаю рекомендовать Окружной администрации города рассмотреть возможность выделения финансирования на этот год садоводам и огородникам, источник финансирования – из средств, заложенных на СМИ», — отметил он.

Данное предложение было поддержано членами постоянной комиссии. Было рекомендовано Окружной администрации города Якутска рассмотреть возможность финансирования подпрограммы «Поддержка садоводства и огородничества городского округа «город Якутск» муниципальной программы «Развитие агропояса городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы».

Также на заседании постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике был рассмотрен вопрос о плане мероприятий по мобилизации доходов местного бюджета городского округа на нынешний год и плановый период 2022-2023 гг. С информацией выступила начальник Департамента финансов Окружной администрации г. Якутска Ольга Максимова.

Члены постоянной комиссии приняли информацию к сведению, рекомендовали в срок до 26 марта Департаменту финансов Окружной администрации города Якутска предоставить в адрес постоянной комиссии развернутый план мероприятий по мобилизации доходов местного бюджета городского округа «город Якутск».

По вопросу о налоговых сборах на территории ГО «город Якутск» за прошлый год и о планируемых поступлениях по налоговым сборам в 2021 году выступил начальник Межрайонной ФНС России №5 по Республике Саха (Якутия) Владимир Тихонов.

С информацией о неналоговых доходах, поступивших в городской бюджет за прошлый год выступила начальник Департамента финансов Окружной администрации г. Якутска Ольга Максимова.

Последним вопросом члены постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике рассмотрели обращение АО ФАПК «Якутия». Генеральный директор Павел Степанов ознакомил с деятельностью предприятия, стратегией дальнейшего развития, продвижения на рынок и т.д. Было отмечено, что история взаимоотношений с Окружной администрацией г. Якутска в получении муниципальных гарантий – многолетняя, они постоянно гасились, поэтому сегодня АО ФАПК «Якутия» просит выдать муниципальную гарантию в размере 100 млн. руб. со сроком на три года.

Депутат Гордумы Ольга Саргыдаева выступила в поддержку местного товаропроизводителя по выдаче муниципальной гарантии АО ФАПК «Якутия».

Члены постоянной комиссии приняли решение рекомендовать Окружной администрации г. Якутска внести на ближайшую сессию Якутской городской Думы изменение в решение Гордумы от 23 декабря 2020 года «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в части включения АО ФАПК «Якутия» в перечень принципалов, которым предусмотрено предоставление муниципальной гарантии ГО «город Якутск», в размере 100 млн. рублей, а также ускорить рассмотрение заявки от АО ФАПК «Якутия» на получение муниципальных гарантий на 2021 год в размере 100 млн. рублей.