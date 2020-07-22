Анжелика Протодьяконова: В суде мне слова не дали сказать

Известная своими бровями инста-блогерка Анжелика Протодьяконова осуждена за клевету и вымогательство.

На своей странице она сообщила: «20 числа был суд, я до сих пор плачу. Даже не кушаю. За что мне дали 1,6 условку. Я не понимаю. Даже в суде мне слова не дали сказать».

Приводим релиз Якутского городского суда:

«Якутским городским судом РС(Я) рассмотрено уголовное дело по обвинению П. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 163 (вымогательство, то есть требовании передачи чужого имущества, под угрозой применения насилия, под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего) и ч. 4 ст. 128.1 (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, соединенная с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подсудимая П. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признала полностью, от дачи показаний по обстоятельствам совершенного деяния отказалась, ссылаясь на ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Приговором Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 20 июля 2020 года П. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 163 и ч. 4 ст. 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца условно без штрафа с испытательным сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев».

Напомним, в марте прошлого года Анжелика Протодьяконова в состоянии алкогольного опьянения позвонила своему знакомому и потребовала передать ей 4000 рублей под угрозой распространения ложных сведений о том, что он ее изнасиловал. Мужчина, испугавшись, передал ей требуемую сумму.

После этого блогерка опубликовала фотографию мужчины на своей странице в Instagram, на которую было подписано около 100 тысяч человек (на сегодня число ее подписчиков составляет 113 тысяч), и разместила заведомо ложную информацию о том, что он ее изнасиловал.