24.08.2019
12:12
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Светская хроника

Анжелика Протодьяконова решила изменить свою жизнь!

Анжелика Протодьяконова — Бровастая Энжи провела первую тренировку с фитнес-тренером Марком Аммосовым.

Следует отметить, что в последнее время скандальная звезда Инстаграма удивляет своих подписчиков грамотной речью.

«Я начала читать, чтобы повысить свой словарный запас и уровень своей грамотности», — признается Энжи.

А от тренировок она ожидает появления дисциплины и самоорганизации: «За идеальной фигурой я не гонюсь».

Фото: Анжелика Протодьяконова
Источник: SAKHALIFE.RU.
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