Анжелика Протодьяконова решила изменить свою жизнь!

Анжелика Протодьяконова — Бровастая Энжи провела первую тренировку с фитнес-тренером Марком Аммосовым. Следует отметить, что в последнее время скандальная звезда Инстаграма удивляет своих подписчиков грамотной речью. «Я начала читать, чтобы повысить свой словарный запас и уровень своей грамотности», — признается Энжи. А от тренировок она ожидает появления дисциплины и самоорганизации: «За идеальной фигурой я не гонюсь».

Фото: Анжелика Протодьяконова Источник: SAKHALIFE.RU.

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