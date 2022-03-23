Анжелика Андреева: Собираем подарки для наших ребят, участвующих в Спецоперации

Дорогие подруги!

Региональные отделения Союз женщин России в ДФО вышли с инициативой сбора подарков для наших ребят (военных), участвующих в спецоперации. Инициатива поддержана Екатериной Филипповной Лаховой и Министерством обороны. Минобороны выделило нам кураторов в каждом регионе ДФО. У меня все координаты.

Прошу всех председателей женсоветов и женских организаций Якутии объявить сбор:

Шоколад Конфеты Печенье Вафли Сыро-копченая колбаса Зубная паста Зубные щетки Пакетированный чай 3 в одном кофе Быстрозавариваемые каши. В основном гречка Гель для душа (лучше мини) Мыло Влажные салфетки Дезинфекторы для рук Майки нательные Футболки Носки

Список будет дополняться.

Подруги! Прошу вас проверять срок годности. Паковать в небольшие коробки. Коробки не запечатывать — их будут проверять. В коробки, по возможности, вкладывать письма от детей или от себя теплые слова. На коробке обязательно писать СЖР Союз женщин России! Под этим грифом они в Минобороны по отдельному каналу пойдут.

Сбор посылок в Якутске по адресу: Курашова 24, каб. 401. С 9 до 18 ч. строго.

С уважением, Президиум Союза женских организаций Республики Саха (Якутия).