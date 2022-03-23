23.03.2022
12:45
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Общество

Анжелика Андреева: Собираем подарки для наших ребят, участвующих в Спецоперации

Дорогие подруги!

Региональные отделения Союз женщин России в ДФО вышли с инициативой сбора подарков для наших ребят (военных), участвующих в спецоперации. Инициатива поддержана Екатериной Филипповной Лаховой и Министерством обороны. Минобороны выделило нам кураторов в каждом регионе ДФО. У меня все координаты.

Прошу всех председателей женсоветов и женских организаций Якутии объявить сбор:

  1. Шоколад
  2. Конфеты
  3.  Печенье
  4. Вафли
  5. Сыро-копченая колбаса
  6. Зубная паста
  7. Зубные щетки
  8. Пакетированный чай
  9.  3 в одном кофе
  10. Быстрозавариваемые каши. В основном гречка
  11. Гель для душа (лучше мини)
  12. Мыло
  13. Влажные салфетки
  14. Дезинфекторы для рук
  15. Майки нательные
  16. Футболки
  17. Носки

Список будет дополняться.

Подруги! Прошу вас проверять срок годности. Паковать в небольшие коробки. Коробки не запечатывать — их будут проверять. В коробки, по возможности, вкладывать письма от детей или от себя теплые слова. На коробке обязательно писать СЖР Союз женщин России! Под этим грифом они в Минобороны по отдельному каналу пойдут.

Сбор посылок в Якутске по адресу: Курашова 24, каб. 401. С 9 до 18 ч. строго.

С уважением, Президиум Союза женских организаций Республики Саха (Якутия).

Источник: Анжелика Андреева
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