Анжелика Андреева: Собираем подарки для наших ребят, участвующих в Спецоперации
Дорогие подруги!
Региональные отделения Союз женщин России в ДФО вышли с инициативой сбора подарков для наших ребят (военных), участвующих в спецоперации. Инициатива поддержана Екатериной Филипповной Лаховой и Министерством обороны. Минобороны выделило нам кураторов в каждом регионе ДФО. У меня все координаты.
Прошу всех председателей женсоветов и женских организаций Якутии объявить сбор:
- Шоколад
- Конфеты
- Печенье
- Вафли
- Сыро-копченая колбаса
- Зубная паста
- Зубные щетки
- Пакетированный чай
- 3 в одном кофе
- Быстрозавариваемые каши. В основном гречка
- Гель для душа (лучше мини)
- Мыло
- Влажные салфетки
- Дезинфекторы для рук
- Майки нательные
- Футболки
- Носки
Список будет дополняться.
Подруги! Прошу вас проверять срок годности. Паковать в небольшие коробки. Коробки не запечатывать — их будут проверять. В коробки, по возможности, вкладывать письма от детей или от себя теплые слова. На коробке обязательно писать СЖР Союз женщин России! Под этим грифом они в Минобороны по отдельному каналу пойдут.
Сбор посылок в Якутске по адресу: Курашова 24, каб. 401. С 9 до 18 ч. строго.
С уважением, Президиум Союза женских организаций Республики Саха (Якутия).
+7 (999) 174-67-82