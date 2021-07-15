Анжелика Андреева: Активистки женсоветов окажут помощь в наблюдении на выборах в Госдуму

Месяц назад Общественная палата республики в лице председателя Николая Бугаева заключила соглашение с региональным Союзом женских организаций о сотрудничестве при наблюдении на выборах в Госдуму России.

Как сказала председатель Союза женских организаций Якутии Анжелика Андреева, возглавляемая ею общественная организация имеет представительства во всех муниципальных образованиях республики. Женсоветы имеются практически в каждом наслеге, в каждом селе.

– Наши активистки готовы выступить на выборах мощным фронтом как представители общественного наблюдения, — говорит Анжелика Егоровна. — Эти женщины имеют большой жизненный и общественный опыт. Многие из них уже работали на выборах разного уровня. Наши девушки и женщины справедливо считают, что нынешние выборы – одни из самых важных для всей страны. Они уже проходят обучение, чтобы получить сертификат общественного наблюдателя. Если за процессом выборов будет следить представительница прекрасного пола, будьте уверены – честность и легитимность на участковых избирательных участках будут обеспечены.