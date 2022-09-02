Антонина Григорьева провела прием граждан по вопросам образования 

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Антонина Григорьева провела неделю приема граждан по вопросам образования

Заместитель секретаря Якутского РО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель фракции Всероссийской политической партии«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС(Я) Антонина Григорьева с 29 августа по 1 сентября провела прием граждан по вопросам образования.

На прием к заместителю секретаря Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в рамках тематической недели приема граждан по вопросам образования, объявленной Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в РС(Я), записались 14 человек. Вопросы касались в содействии заселения в общежитие, зачисление в школы, переводе, выделении дополнительных мест и включение в программу капитального ремонта.

В частности, матери-одиночки, вдовы Х.и О. обратились за помощью в заселении их детей, студентов 1 курса колледжей г. Якутска в общежитие образовательного учреждения. А пенсионер Г. о содействии в зачислении его дочерина коммерческой основе в медицинский колледж. Вопросы решены с директорами техникума и колледжа.

Также ветеран труда, пенсионерка С. пришла на прием о содействии в зачислении внуков 2008 и 2012 г.р. в школы г. Якутска, в связи с переездом в город. Многодетная мать О. о зачислении детей 2010 и 2011 г.р. в школы города Якутска в связи с переездом из другого региона. Мать-одиночка П. о переводе двоих дочерей из средней общеобразовательной школы в лицей. Пенсионер К. о переводе внука в математический класс.

По итогу данных встреч проведены переговоры с директорами образовательных учреждений и с представителями управления образования города Якутска. Родители направлены на собеседование с директорами образовательных организаций. Предварительно вопросы о переводе и зачислении детей решены положительно.

Ветеран дошкольного образования, воспитательница П.и гражданка С. обратилась за помощью в зачислении детей в дошкольные образовательные организации. Проведены переговоры с представителями дошкольного отдела управления образования города Якутска. Законные представители направлены на собеседование. Ветеран труда, пенсионер Федоров Евгений Егорович пришел с проблемой о присвоении звания педагогической династии Федоровых. Антониной Афанасьевной проведена консультация. По итогу приема направлено ходатайство в Якутский Республиканский комитет Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Пенсионерка В. попросила о помощи сыну Д., тренеру по вольной борьбе, остаться в школе на прежней работе, так как идет сокращение штата. В конце встречи проведены переговоры с директором школы. Вопрос взят на контроль.

На прием по вопросам образования к Антонине Афанасьевне пришла Шамаева Лидия Петровна, директор МОБУ НГ «Айыы Кыһата» ГО “город Якутск” с вопросом о расширении учебных площадей для обучающихся школ 203 микрорайона г. Якутска и ремонта купола здания. Данный вопрос взят на личный контроль. Также директор МОБУ “СОШ №33 им. Л.А. Колосовой” ГО “город Якутск” Батюшкин Прокопий Дмитриевич пришел с просьбой о содействии в 2023 г. в финансировании ремонта по утеплению цоколя, фасада здания, двух спортивных залов, частичной замены окон и дверей. Учитывая всю масштабность и объем финансовых вливаний в программу по капитальному ремонту школ, в рамках Народной программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Антонина Афанасьевна не могла не отреагировать. Данная просьба взята под контроль.

Напомним, что тематические недели приема граждан объявляются на постоянной основе Региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Каждый желающий может записаться на прием к своему депутату через Местную общественную приемную или через сайт: wp.er.ru. Номера руководителей Местных общественных приемных вы можете найти на сайте Якутского отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» во вкладке «Приемная».



