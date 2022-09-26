Антон Жондоров: Прошу Ил Дархана вмешаться

Известный журналист и общественный деятель Антон Жондоров высказался в соцсети о частичной мобилизации:

Наступило сложное время, многие якутяне, как и другие россияне, отправляются по мобилизации на подготовку к участию в специальной военной операции. От всей души желаю мужчинам вернуться живыми и здоровыми, как можно скорее. Я сам отношусь ко второй категории военнобязанных и в первую волну пока не попал.



Ко мне, как к общественнику, уже начинают поступать обращения от родственников призванных ребят. Хотелось бы привести один случай призыва, который, как мне кажется, ошибочный.



Из северного Верхоянска призвали отца троих детей (копии документов у меня есть) Ивана Сушеница, у которого беременная жена (с ее слов — 17 недель) и мать — инвалид первой группы. По словам его жены, в военкомате допустили ошибку и отметили его в списках как отца двоих детей. Об этом ей сообщил местный замглавы Гаврил Ефимов.



У парня трое детей, мать инвалид, за которой нужен уход. Неужели таких ребят надо отправлять в первом потоке? Ведь он должен ухаживать за матерью, детьми.



Как абсолютно правильно распорядился Ил Дархан Айсен Николаев, мобилизация должна проводиться осмысленно и грамотно. Не надо брать всех без разбора.



Прошу Айсена Сергеевича вмешаться в эту ситуацию и отправить Ивана обратно в Верхоянск. Сейчас он находится в Хабаровске.



Прошу поделиться этим сообщением! Пересылайте.



P.S. Если вы попали в похожую ситуацию и у вас есть реальные обстоятельства, которые препятствуют мобилизации, пишите. Попробую создать некий общественный штаб и помогать в таких случаях.