26.09.2022
14:30
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Общество

Антон Жондоров: Прошу Ил Дархана вмешаться

Известный журналист и общественный деятель Антон Жондоров высказался в соцсети о частичной мобилизации:

Наступило сложное время, многие якутяне, как и другие россияне, отправляются по мобилизации на подготовку к участию в специальной военной операции. От всей души желаю мужчинам вернуться живыми и здоровыми, как можно скорее. Я сам отношусь ко второй категории военнобязанных и в первую волну пока не попал.

Ко мне, как к общественнику, уже начинают поступать обращения от родственников призванных ребят. Хотелось бы привести один случай призыва, который, как мне кажется, ошибочный.

Из северного Верхоянска призвали отца троих детей (копии документов у меня есть) Ивана Сушеница, у которого беременная жена (с ее слов — 17 недель) и мать — инвалид первой группы. По словам его жены, в военкомате допустили ошибку и отметили его в списках как отца двоих детей. Об этом ей сообщил местный замглавы Гаврил Ефимов.

У парня трое детей, мать инвалид, за которой нужен уход. Неужели таких ребят надо отправлять в первом потоке? Ведь он должен ухаживать за матерью, детьми.

Как абсолютно правильно распорядился Ил Дархан Айсен Николаев, мобилизация должна проводиться осмысленно и грамотно. Не надо брать всех без разбора.

Прошу Айсена Сергеевича вмешаться в эту ситуацию и отправить Ивана обратно в Верхоянск. Сейчас он находится в Хабаровске.

Прошу поделиться этим сообщением! Пересылайте.

P.S. Если вы попали в похожую ситуацию и у вас есть реальные обстоятельства, которые препятствуют мобилизации, пишите. Попробую создать некий общественный штаб и помогать в таких случаях.

https://vk.com/zhondoroff?w=wall2344890_3128%2Fall

Напомним, что в Якутии уже создан Штаб по возвращению ошибочно мобилизованных. Работу проводят Комитет солдатских матерей и депутат Елена Голомарева. Общественникам стоит скоординировать усилия, чтоб не создавать хаос и путаницу.

В Якутии создан штаб для возвращения ошибочно мобилизованных
Фото: https://vk.com/zhondoroff?w=wall2344890_3128%2Fall
Источник: https://vk.com/zhondoroff?w=wall2344890_3128%2Fall

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