Антон Жондоров: Наконец-то нашел контракт по Dj Smash

Ранее известный журналист и общественный деятель Антон Жондоров высказался в соцсети по поводу отмены концерта Dj Smash в Якутске. Недавно общественник сообщил на своей странице VK, что нашел контракт по Dj Smash:

Наконец-то нашел контракт по Dj Smash, он был размещен на сайте РТС. Заключен с некой ИП Чистякова Кира Михайловна. Как я и подозревал — аванс в размере трети суммы гонорара (913тр) — не возвращается, если концерт не может быть исполнен по вине организаторов.

Мэрия может попробовать посудиться, но перспектив практически нет.

С другой стороны, остается шанс, что выступление все-таки отменил самостоятельно DJ Smash, тогда по договору он должен вернуть деньги. Здесь уже вопрос порядочности артиста. Что перевесит — «халявные» 913тр или честное имя?

Ждем разъяснений от мэрии.