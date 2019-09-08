Антон Васильев завершил Год добрых дел

Волонтер Антон Васильев завершил проект «387 добрых дел». Вместо 387-ти планируемых он и его единомышленники за год осуществили 12008 добрых дел.

Закрытие проекта Антон отметил уборкой в соборе.

«Проект 387 добрых дел закрыт! Поздравляю всех с днём города Якутска!

Ну вот пришло время сделать 387 дело. Целый год оно длилось 😊. Вместо 387 дел, сделали 12008 добрых дел. Чтоб не закрывать проект рано. Взял для отчета разные алфавиты народов живущих в мире. Примерно 200 алфавитов сделали. После сделали районы Республики Саха (Якутия). За один год: оказали помощь сотням семьям, собрали сотни кг мусора. Город чище стал.

Доброе дело 387 (12008) (387). Сегодня (08.09.19). Пришел на утреннию службу в Кафедральный Преображенский собор. У Матушки разрешение спросил на мойку полов. Одобрение получил. Как служба закончилась, вымыл полы от души. После мойки Богу спасибо сказал, за то что даёт возможность делать мир добрее и красивее. Оказываем помощь, делимся Добром. Принимаем участие в Добре», — написал Антон в Инстаграм.