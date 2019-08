Антон Васильев поздравляет с Днем шахтера

View this post on Instagram

Последние воскресенье августа отмечается день шахтёра. Мой проффессиональный праздник. Я горный инженер. Но работать нельзя мне. Из за пережитой комы и трепанации черепа. Всех причастных к празднику дня шахтёра. Поздравляю ✊✊✊✊✊✊✊✊. А фотография обычная жизнерадостная 27.03.2014 год. #biggibiggibiggibiggibiggi ..