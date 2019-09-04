04.09.2019
20:57
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Светская хроника

Антон Васильев ответил троллям

Волонтер-доброволец, активист Антон Васильев ответил троллям, которые сделали мем со статуей дворника в центре Якутска.

«Если кто-то троллит меня, то я тоже могу», — написал на своей странице Антон и приклеил свои фотографии к статуе безымянного дворника.

Источник: https://www.instagram.com/p/B1_LWvll7an/
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