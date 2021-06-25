Антон Силуанов переизбран Председателем Набсовета АЛРОСА

По итогам прошедшего в четверг, 24 июня, заочного голосования членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) председателем Набсовета вновь избран Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов переизбраны первым заместителем

и заместителем председателя соответственно.

По итогам голосования были также определены составы профильных комитетов при Набсовете. Два из трех комитетов полностью сформированы из независимых директоров.

Пост председателя Комитета по стратегии и устойчивому развитию, как и в прошлом году, занял заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев. В состав комитета также вошли Айсен Николаев, Сергей Иванов, Мария Гордон (независимый директор), Евгения Григорьева (независимый директор), Игорь Даниленко (независимый директор), Кирилл Дмитриев, Андрей Донец, Василий Ефимов, Сергей Местников, Алексей Носков (независимый директор), Владимир Рашевский.

Комитет по аудиту, как и ранее, полностью сформирован из независимых директоров. Его возглавила Мария Гордон. Кроме нее, в состав комитета вошли также Евгения Григорьева

и Игорь Даниленко.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям остался без изменений. Его председателем избрана Евгения Григорьева (независимый директор). В комитет вошли также независимые директора Мария Гордон, Дмитрий Конов и Алексей Носков.