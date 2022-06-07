07.06.2022
16:09
188
Экология
Антисанитария у здания комитета экологического надзора в Алдане
Житель города Алдана пожаловался через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» об антисанитарном состоянии пространства напротив Алданского комитета Государственного экологического надзора.
ЦУР Якутии зафиксировал сообщение и передал в администрацию города. Мусор оперативно убрали в баки, которые будут опустошены в установленном порядке.
«Спасибо за оперативную реакцию! Город в наших руках», — прокомментировал заявитель.
Через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» можно легко и быстро сообщить властям о любой проблеме.
Фото: ЦУР Якутии
Источник: ЦУР Якутии
#Антисанитария у здания комитета экологического надзора в Алдане#республика саха (якутия)#ЦУР Якутии#Якутия
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