07.06.2022
16:09
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Экология

Антисанитария у здания комитета экологического надзора в Алдане

Житель города Алдана пожаловался через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» об антисанитарном состоянии пространства напротив Алданского комитета Государственного экологического надзора.

ЦУР Якутии зафиксировал сообщение и передал в администрацию города. Мусор оперативно убрали в баки, которые будут опустошены в установленном порядке.

«Спасибо за оперативную реакцию! Город в наших руках», — прокомментировал заявитель.

Через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» можно легко и быстро сообщить властям о любой проблеме.

Фото: ЦУР Якутии
Источник: ЦУР Якутии

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