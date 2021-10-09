Антирекорды Якутии по новым зараженным COVID-19

По данным Оперативного штаба Якутии, на 9 октября выявлено 237 новых случаев коронавирусной инфекции.

Из них в городе Якутске зафиксировано 126 случаев, в Таттинском районе – 10 случаев, в Мегино-Кангаласском, Сунтарском районах — по 9 случаев, в Ленском районе – 8 случаев, в Нерюнгринском районе – 7 случаев, в Алданском, Булунском, Хангаласском, Чурапчинском районах — по 6 случаев, в Амгинском, Верхоянском, Мирнинском районах — по 5 случаев, в Усть-Алданском районе – 4 случая, в Верхнеколымском, Вилюйском, Олекминском, Томпонском районах — по 3 случая, в Верхневилюйском, Намском, Нижнеколымском районе — по 2 случая, в Абыйском, Аллаиховском, Кобяйском, Оленекском, Среднеколымском, Усть-Майском, Усть-Янском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 5 328 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 512 274 теста.