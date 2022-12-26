Антирекорд: якутянин перевел мошенникам около 9 млн😱😱

54 – летний житель Мирного взял в кредит около 9 млн рублей и отдал мошенникам. Аферисты позвонили мужчине под видом специалистов банка и сообщили, что неизвестные, получив доступ к его личному кабинету, подали заявку на кредит. Под предлогом предотвращения данных незаконных действий они убедили потерпевшего оформить в банке 2 кредита на общую сумму 8,3 млн рублей, а затем перевести все заемные средства на подконтрольные ими счета. Добавим, что гражданин, поддавшись на уловки злоумышленников, расстался еще и со своими личными сбережениями в размере 400 тысяч рублей.

Уважаемые граждане! Если вам по телефону неизвестные сообщают о попытках несанкционированного списания, смены номера телефона или оформления кредита без вашего ведома, то следует немедленно прервать звонок и для полного выяснения ситуации обратиться на горячую линию банка. Будьте бдительны!