Антирекорд по заболеваемости коронавирусом побили в Якутии
Сегодня, 13 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
Ситуация в республике остается стабильно напряженной и находится под контролем.
За сутки в регионе зарегистрировано 216 новых случаев коронавирусной инфекции.
Из них в Якутске — 119 случаев.
Анабарский район- 10 случаев;
Вилюйский район — 8 случаев;
Алданский район — 7 случаев;
Мирнинский, Нерюнгринский, Усть-Алданский районы — по 6 случаев;
Верхневилюйский и Намский районы — по 5 случаев;
Аллаиховский, Верхоянский, Мегино-Кангаласский, Нюрбинский, Оленекский и Чурапчинский районы — по 4 случая;
Амгинский и Горный районы — по 3 случая;
Жиганский, Кобяйский, Ленский, Олекминский, Сунтарский и Хангаласский районы — по 2 случая;
Момский и Таттинский районы — по 1 случаю.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.
За сутки лабораториями республики проведено 6 140 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 703 626 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 16291 случай заболевания COVID-19, 180 случаев летального исхода.
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