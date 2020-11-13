13.11.2020
12:03
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Коронавирус

Антирекорд по заболеваемости коронавирусом побили в Якутии

Сегодня, 13 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

Ситуация в республике остается стабильно напряженной и находится под контролем.

За сутки в регионе зарегистрировано 216 новых случаев коронавирусной инфекции.

Из них в Якутске — 119 случаев.

Анабарский район- 10 случаев;
Вилюйский район — 8 случаев;
Алданский район — 7 случаев;
Мирнинский, Нерюнгринский, Усть-Алданский районы — по 6 случаев;
Верхневилюйский и Намский районы — по 5 случаев;
Аллаиховский, Верхоянский, Мегино-Кангаласский, Нюрбинский, Оленекский и Чурапчинский районы — по 4 случая;
Амгинский и Горный районы — по 3 случая;
Жиганский, Кобяйский, Ленский, Олекминский, Сунтарский и Хангаласский районы — по 2 случая;
Момский и Таттинский районы — по 1 случаю.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.

За сутки лабораториями республики проведено 6 140 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 703 626 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 16291 случай заболевания COVID-19, 180  случаев летального исхода.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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